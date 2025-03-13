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06:38, 13 марта 2025Россия

Песков допустил заявления Путина по Украине

Песков: Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции с Лукашенко
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин может сегодня высказаться по Украине на пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что все будет зависеть от вопросов журналистов. Совместная пресс-конференция лидеров союзного государства по итогам переговоров состоится в четверг, 13 марта.

До этого Владимир Путин сообщил, что готов к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отмечал, что готов выделить людей для переговоров с Киевом. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.

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