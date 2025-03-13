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12:12, 13 марта 2025Мир

В Кремле допустили международный телефонный разговор Путина

Песков: Путин может провести международный телефонный разговор вечером 13 марта
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин может провести международный телефонный разговор вечером 13 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня поздно вечером у президента Путина, возможно, состоится международный телефонный разговор, мы проинформируем о нем соответствующим образом», — отметил представитель Кремля.

Также Песков не исключил, что у главы государства помимо встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и телефонного разговора могут быть другие контакты в течение дня.

Ранее самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа пересек границу с Россией. В Белом доме уточнили, что дипломат во время визита намерен убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

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