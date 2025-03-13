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11:50, 13 марта 2025Мир

Самолет спецпосланника Трампа пересек границу с Россией

Flightradar: Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа пересек границу с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alan Wilson / Wikimedia

Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа пересек границу с Россией. Соответствующая информация опубликована на портале Flightradar.

Борт уже пересек воздушное пространство Польши, Литвы и Латвии и в настоящее время проходит над Псковской областью.

Бизнес-джет типа Gulfstream G650 вылетел из международного аэропорта Хамад в столице Катара Дохе.

Ранее в Белом доме заявили, что спецпосланник президента Трампа Уиткофф отправится в Москву на этой неделе. Американская администрация уточнила, что дипломат во время визита намерен убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

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