США объявили об отправке своего спецпредставителя в Москву

Белый дом: Спецпосланник Трампа Уиткофф отправится в Москву на этой неделе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится в Москву на этой неделе. Об этом сообщил Белый дом, передает ТАСС.

По заявлению американской администрации, дипломат во время визита намерен убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

Ранее журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов выяснил, что Россия согласится с предложенным США перемирием на 30 дней. По словам репортера, Россия поприветствует и поддержит, однако задаст ряд уточняющих вопросов.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом российский лидер указал, что нужна детальная работа над устранением первопричин начала украинского кризиса.