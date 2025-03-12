В России оценили готовность согласиться на перемирие по Украине

Журналист Смирнов: Россия согласится с предложенным США перемирием на 30 дней

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале заявил, что Россия согласится с предложенным США перемирием на 30 дней.

По словам Смирнова, Россия поприветствует и поддержит, однако задаст ряд уточняющих вопросов. «А что будет дальше? Есть какой-то план? Будут ли выполнены условия России? Они не из воздуха взялись, ради них СВО началась», — отметил он.

По словам Смирнова, в зависимости от того, какие ответы дадут представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и президент США Дональд Трамп, и будут приниматься решения.

Ранее стало известно, что к концу недели в Москву прибудет Уиткофф. Пока неизвестно, состоятся ли у него переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.