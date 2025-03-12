Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:44, 12 марта 2025Россия

В России оценили готовность согласиться на перемирие по Украине

Журналист Смирнов: Россия согласится с предложенным США перемирием на 30 дней
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале заявил, что Россия согласится с предложенным США перемирием на 30 дней.

По словам Смирнова, Россия поприветствует и поддержит, однако задаст ряд уточняющих вопросов. «А что будет дальше? Есть какой-то план? Будут ли выполнены условия России? Они не из воздуха взялись, ради них СВО началась», — отметил он.

По словам Смирнова, в зависимости от того, какие ответы дадут представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и президент США Дональд Трамп, и будут приниматься решения.

Ранее стало известно, что к концу недели в Москву прибудет Уиткофф. Пока неизвестно, состоятся ли у него переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    В Германии признали неспособность Европы быстро отказаться от поставок оружия США

    Названы последствия освобождения 12 населенных пунктов в Курской области для ВСУ

    В России оценили готовность согласиться на перемирие по Украине

    Солдаты ВСУ массово сдались в плен на сватовском направлении

    Восьмилетний приговор актеру за избиение бывшего замглавы Минэнерго России сочли законным

    Командование ВСУ полностью потеряло связь с войсками в Курской области

    В России предложили наказывать сотрудников банков за мошеннические кредиты

    Найдена естественная защита от рака

    Россиянка побывала в Мексике и раскрыла «страшную правду» о стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше