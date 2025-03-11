В США раскрыли сроки визита спецпосланника Трампа в Москву

CNN: Уиткофф прибудет в Москву к концу недели, встреча с Путиным не подтверждена

Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф прибудет в Москву к концу недели, однако его встреча с президентом России Владимиром Путиным еще не подтверждена. Сроки возможного визита раскрывает канал CNN со ссылкой на источник.

«Уиткофф, как ожидается, прибудет в Москву в конце этой недели», — утверждается в публикации.

По данным канала, источник при этом «не смог подтвердить, будет ли спецпосланник президента США Дональда Трампа встречаться с Путиным».

Ранее журналист Axios Барак Равид в соцсети Х сообщил со ссылкой на источник, что Уиткофф якобы намерен встретиться с российским лидером 13 марта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о визите спецпосланника, отметив, что контакты России и США «зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно».