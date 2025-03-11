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09:41, 11 марта 2025Мир

Захарова прокомментировала сообщения о визите спецпредставителя Трампа в Россию

Захарова о визите Уиткоффа в РФ: Контакты с США на нынешнем отрезке интенсивные
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о визите спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву, сообщает РИА Новости.

«Уровень [контактов] и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства пообещала держать в курсе по мере развития событий.

Ранее журналист агентства Bloomberg Эннмари Хордерн заявил со ссылкой на источники, что Уиткофф планирует прибыть в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Дата возможного визита в российскую столицу не уточняется.

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