Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с Путиным

Bloomberg: Спецпосланник Трампа Уиткофф планирует посетить Москву

Спецпосланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. С таким заявлением выступил один из журналистов агентства Bloomberg в соцсети X, ссылаясь на источники.

«Посланник президента Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным», — утверждает он.

При этом дата возможного визита в российскую столицу не уточняется.

Несколькими днями ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могла бы быть организована на территории России или США.

В свою очередь, Стив Уиткофф рассказал, что у России и Штатов имеется много возможностей для экономического сотрудничества после заключения сделки и завершения конфликта на Украине.