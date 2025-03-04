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22:15, 4 марта 2025Россия

Песков допустил проведение переговоров Путина и Трампа на территории России

Песков: Встреча Путина и Трампа может быть организована в России или США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могла бы быть организована на территории России или США. Об этом он заявил в беседе с Daily Storm.

Так он ответил на вопрос, в какой части мира проведение переговоров будет более комфортным и могут ли они состояться в России или Соединенных Штатах. «Главное — это то, что встреча должна быть хорошо подготовлена», — сказал он. По его словам, место будущих переговоров серьезного значения не имеет.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф рассказал, что у России и США имеется много возможностей для экономического сотрудничества после заключения сделки и завершения конфликта на Украине. В частности, он назвал обширные минеральные ресурсы РФ, которые представляют интерес для Вашингтона.

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