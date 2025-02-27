Спецпосланник Трампа рассказал о возможностях для России и США после сделки по Украине

Уиткофф: У России и США имеется много возможностей после сделки по Украине

У России и США имеется много возможностей для экономического сотрудничества после заключения сделки и завершения конфликта на Украине. Об этом рассказал спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox News.

«Хорошие коммуникации ведут к хорошему сотрудничеству. Это ведет к долгосрочным партнерствам. Мы здесь, чтобы способствовать этому», — отметил он.

В качестве примера Уиткофф назвал обширные минеральные ресурсы России, которые представляют интерес для США.

Ранее российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявил, что первые контакты с администрацией президента США Дональда Трампа вселяют надежду. Он указал на то, что «нынешние американские партнеры демонстрируют прагматизм», а также отказываются от стереотипов предыдущей администрации США.