Стало известно о будущей встрече спецпосланника Трампа и Путина

Axios: Спецпосланник Трампа Уиткофф захотел встретиться с Путиным 13 марта

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф захотел провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на источник.

По словам Равида, источник подчеркнул, что «все еще может измениться».

Ранее журналист Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что чиновник планирует посетить Москву для проведения встречи с российским главой.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что встреча Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могла бы быть организована на территории России или США.