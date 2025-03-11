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03:48, 11 марта 2025Мир

Стало известно о будущей встрече спецпосланника Трампа и Путина

Axios: Спецпосланник Трампа Уиткофф захотел встретиться с Путиным 13 марта
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф захотел провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на источник.

По словам Равида, источник подчеркнул, что «все еще может измениться».

Ранее журналист Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что чиновник планирует посетить Москву для проведения встречи с российским главой.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что встреча Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могла бы быть организована на территории России или США.

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