Редчайший хищник пробрался в деревню и укусил за голову спящего мужчину

В Индии редчайший азиатский лев пробрался во двор дома и напал на спящего мужчину

В Индии разгорелся скандал из-за азиатского льва, который пробрался в деревню в штате Гуджарат и напал на спящего мужчину. Об этом пишет The Times of India.

Родные Равджи Сенджалия заявили, что около половины четвертого утра в субботу, 18 июля, он спал под открытым небом во дворе своего дома в деревне Рабарика, округ Амрели. Туда пробрался хищник, укусил его за голову, а потом убежал. Сотрудники департамента лесного хозяйства заявили, что провели осмотр предполагаемого места происшествия и не нашли никаких признаков нападения.

Замначальника департамента заявил, что хищник действительно проник во двор, но всего лишь попробовал на зуб одеяло, которым укрылся Сенджалия. При этом рейнджер Никула Накума в интервью телеканалу ETV Bharat заявил, что редчайший хищник не просто напал на мужчину, но и оставил у него на голове заметный шрам. Что именно произошло, официально пока не определено.

Расположенный в штате Гуджарат заповедник Гирский лес является последним местом в мире, где обитают азиатские львы. В последние годы поголовье хищников значительно увеличилось и они начали нападать на жителей окрестных районов.

В июне в округе Амрели произошла серия нападений азиатских львов на людей. 15 и 16 июня львы растерзали двоих мужчин, а 24 июня львица утащила и съела пятилетнего мальчика.