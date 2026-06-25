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Из жизни
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21:06, 25 июня 2026Из жизни

Редчайший хищник на глазах у деда утащил маленького мальчика в джунгли и съел

В Индии редчайшая азиатская львица утащила мальчика в джунгли и съела
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Deborah Ferrin / Shutterstock / Fotodom

В Индии редчайшая азиатская львица напала на маленького мальчика и утащила его в джунгли на глазах у деда. Об этом сообщает DeshGujarat.

Нападение хищницы произошло 24 июня в деревне Чатури, штата Гуджарат. Пятилетний Джиан Девкумбхай Прату пошел гулять с дедом, который разносил соседям молоко. Вечером, когда они возвращались домой в темноте, из зарослей выскочила львица, схватила мальчика и утащила в джунгли.

Односельчане бросились на поиски ребенка. Примерно в километре от деревни они обнаружили частично съеденные останки. На место сразу же прибыли сотрудники Департамента лесного хозяйства и чиновники. Была организована широкомасштабная поисковая операция, в ходе которой удалось поймать напавшую на ребенка львицу и еще четверых львов. В рвотных массах одного из них нашли останки Прату.

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Жители Чатури заявили, что происшествие стало следствием халатности властей. Селяне несколько раз сообщали, что львы стали заходить на территорию деревни, однако никаких мер принято не было. Деревня расположена в округе Амрели, который граничит с заповедником Гирский лес. Это единственное место в мире, где живет популяция азиатских львов.

Ранее в штате Гуджарат поймали шесть редчайших азиатских львов, которые съели двух человек за три дня. Нападения происходили 15 и 16 июня.

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