Редчайший хищник на глазах у деда утащил маленького мальчика в джунгли и съел

В Индии редчайшая азиатская львица утащила мальчика в джунгли и съела

В Индии редчайшая азиатская львица напала на маленького мальчика и утащила его в джунгли на глазах у деда. Об этом сообщает DeshGujarat.

Нападение хищницы произошло 24 июня в деревне Чатури, штата Гуджарат. Пятилетний Джиан Девкумбхай Прату пошел гулять с дедом, который разносил соседям молоко. Вечером, когда они возвращались домой в темноте, из зарослей выскочила львица, схватила мальчика и утащила в джунгли.

Односельчане бросились на поиски ребенка. Примерно в километре от деревни они обнаружили частично съеденные останки. На место сразу же прибыли сотрудники Департамента лесного хозяйства и чиновники. Была организована широкомасштабная поисковая операция, в ходе которой удалось поймать напавшую на ребенка львицу и еще четверых львов. В рвотных массах одного из них нашли останки Прату.

Жители Чатури заявили, что происшествие стало следствием халатности властей. Селяне несколько раз сообщали, что львы стали заходить на территорию деревни, однако никаких мер принято не было. Деревня расположена в округе Амрели, который граничит с заповедником Гирский лес. Это единственное место в мире, где живет популяция азиатских львов.

Ранее в штате Гуджарат поймали шесть редчайших азиатских львов, которые съели двух человек за три дня. Нападения происходили 15 и 16 июня.