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Из жизни
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10:07, 24 июня 2026Из жизни

Редчайшие львы сожрали двух человек за три дня

В Индии редчайшие азиатские львы сожрали двух человек за три дня
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Adrian Dockerty / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Гуджарат поймали шесть редчайших азиатских львов, которые сожрали двух человек за три дня. Об этом сообщает The Times of India.

17 июня недалеко от деревни Гадхада обнаружили разрозненные останки. Вскоре выяснилось, что они принадлежали Нагджи Гуджарии из соседнего села. 15 июня родные мужчины подали заявления в полицию о его исчезновении. На месте обнаружения останков эксперты нашли шерсть из гривы льва. Вскоре в районе происшествия поймали льва и львицу, которые напали на Гуджарию.

16 июня пропал сотрудник придорожной закусочной из деревни Ковая. В последний раз мужчину видели около полуночи, когда он вышел из заведения, чтобы справить нужду. Останки индийца вскоре нашли неподалеку. «Он пошел один в темноту, хотя его предупреждали приятель и охранник», — сказал сотрудник департамента лесного хозяйства. Вскоре рядом с местом происшествия поймали четырех львов, напавших на человека.

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Хищники находятся под наблюдением специалистов. Департамент лесного хозяйства призвал людей, живущих в ареале обитания львов, не выходить на улицу по ночам в одиночестве и избегать известных троп, по которым обычно ходят львы.

В штате Гуджарат расположен знаменитый заповедник Гирский лес, который является последним местом обитания редчайших азиатских львов.

Ранее в индийском штате Махараштра тигр растерзал фермера. Мужчина отправился искать отбившуюся от стада козу и наткнулся на агрессивную дикую кошку.

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