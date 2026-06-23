Тигр растерзал потерявшего козу фермера

В Индии тигр убил 52-летнего фермера, который пошел в лес искать козу

В индийском штате Махараштра тигр растерзал фермера. Об этом сообщает Lokmat Times.

Утром 18 июня 52-летний Атмарам Дасру Боркар из деревни в районе Нагбхид выгнал стадо коз на выпас в лес. Около трех часов дня он вернулся, пересчитал животных и обнаружил, что одно потерялось. Боркар сразу же пошел искать козу. После этого его никто не видел.

Позже выяснилось, что в чаще мужчина наткнулся на крупного тигра, который доедал его козу. Хищная кошка сразу набросилась на Боркара и расправилась с ним. Односельчане нашли останки Боркара только утром следующего дня.

Как пишет Lokmat Times, мужчина стал уже пятой жертвой тигров в округе Чандрапур за пять месяцев.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш ищут тигра-людоеда, который расправился с мужчиной и женщиной. Лесники установили в районе клетки с приманками, фотоловушки и постоянно осматривают территории при помощи дронов.