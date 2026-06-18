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Из жизни
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05:01, 18 июня 2026Из жизни

Тигр-людоед растерзал мужчину и съел женщину

В Индии тигр-людоед за два дня растерзал мужчину и съел женщину
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: PhotocechCZ / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Уттар-Прадеш ищут тигра-людоеда, который расправился с мужчиной и женщиной. Об этом сообщает The Times of India.

14 июня хищник растерзал 60-летнего фермера, который собирал сахарный тростник рядом с деревней Рамнагар. На следующий день произошло нападение на 50-летнюю женщину из соседней деревни Кхалепурва. Индианка косила траву у дома, когда к ней подкрался тигр, вцепился в шею и утащил в поле. Позже наполовину съеденные останки женщины нашли односельчане.

Представители департамента лесного хозяйства штата отметили, что деревни находятся в 2,5 километрах друг от друга, и на людей, скорее всего, напал один и тот же тигр. Лесники установили в районе клетки с приманками, фотоловушки и постоянно осматривают территории при помощи дронов.

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Как отмечает TOI, за неполные два месяца уже шесть человек стали жертвами нападений диких кошек в том же районе. С четырьмя из них расправились леопарды.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр напал на лесной патруль. Зверь растерзал 29-летнего лесника.

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