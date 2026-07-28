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12:49, 28 июля 2026 (обновлено: 12:55, 28 июля 2026)Россия

В Кремле заявили о востребованности проведения СВО

Песков: Атаки Киева подтверждают востребованность проведения СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждают востребованность проведения и завершения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что география ударов Украины на данный момент расширяется.

«Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. На судне произошел взрыв. Один моряк стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что действия украинской стороны не останутся без ответа.

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