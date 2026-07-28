В Кремле заявили о востребованности проведения СВО

Песков: Атаки Киева подтверждают востребованность проведения СВО

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждают востребованность проведения и завершения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что география ударов Украины на данный момент расширяется.

«Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. На судне произошел взрыв. Один моряк стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что действия украинской стороны не останутся без ответа.