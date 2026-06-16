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Из жизни
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12:07, 16 июня 2026Из жизни

Тигр растерзал егеря

В Индии тигр напал на лесной патруль и убил егеря
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: PhotocechCZ / Shutterstock / Fotodom

В Индии тигр напал на лесной патруль и растерзал егеря. Об этом сообщает The Hitavada.

Трагедия произошла в воскресенье, 14 июня, в заповеднике Канха в районе Гхангхар-Нала. 29-летний Лакхан Сингх, работавший в противопожарной службе парка, вместе с коллегами выполнял плановое патрулирование в отдаленной части заповедника, когда их неожиданно атаковал тигр.

Сингх получил смертельные травмы и истек кровью до приезда медиков. Руководство лесного департамента региона оперативно выехало на место. Семье пострадавшего уже выплатили экстренную материальную помощь, остальная компенсация будет выплачена позже.

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Ранее сообщалось, что в Индии за четыре дня тигры-людоеды съели четырех человек. Все нападения произошли в Сундарбане, в мангровом лесу в штате Западная Бенгалия.

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