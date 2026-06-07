Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:34, 7 июня 2026Из жизни

Тигры растерзали четверых мужчин за четыре дня

В Индии тигры-людоеды загрызли четверых мужчин за четыре дня
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sourabh Bharti / Shutterstock / Fotodom  

В Индии за четыре дня тигры-людоеды съели четырех человек. Об этом сообщает The Telegraph India.

Все нападения произошли в Сундарбане, в мангровом лесу в штате Западная Бенгалия. С 31 мая по 3 июня жертвами тигров стали четверо мужчин: 40-летний Гопал Чакрабарти, 55-летний Гошто Джана, 47-летний Рам Прасад Багани и 35-летний Гопал Наскар. На последнего, ловца крабов, хищник набросился на рассвете во вторник в узком илистом протоке. Его товарищи подняли крик, и тигр отпустил жертву.

Наскара в критическом состоянии доставили в больницу Калькутты, но врачи не смогли его спасти. Остальных троих, по словам свидетелей, растерзали на месте, при этом Джану и Багани хищники утащили в джунгли, и поиски останков пока не дали результата.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Исследовательница Сома Сархель считает, что такая серия нападений за четыре дня указывает на присутствие в районе тигра-людоеда. Правозащитники и родственники жертв требуют не только выплаты компенсации, но и более активных поисков тел. Без них доказать факт нападения тигра практически невозможно, и семья лишается даже этих денег. Местные жители уже обвиняют власти в бездействии и нежелании использовать дроны для отслеживания хищников.

Сундарбан — крупнейший в мире мангровый лес и территория тигриного заповедника. Для местных жителей это одновременно и единственный источник заработка, и смертельная ловушка. В заповеднике они ловят крабов и рыбу и собирают мед. С начала года там произошло не менее десяти нападений тигров на людей, восемь из них были смертельными.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр забрел в деревню рядом с заповедником Бандхавгарх и напал на трех спящих людей. После хищник всю ночь прятался в чужом доме, пока его не стало по неизвестной причине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о переданном Зеленским послании для Путина через российского миллиардера

    Идею Молдавии войти в состав Румынии назвали безответственной политикой

    Британия осталась без атомных подлодок

    Зеленский прилетел в Лондон

    Тигры растерзали четверых мужчин за четыре дня

    Володин высказался об атаках Украины на европейские страны

    Трамп рассказал о разногласиях с Нетаньяху

    Побывавшую в плену у возлюбленного в Казахстане россиянку обвинили в клевете

    Американцы ударили ракетой по воздушному шару

    В Армении рассказали о давлении на противников разрыва с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok