Тигры растерзали четверых мужчин за четыре дня

В Индии тигры-людоеды загрызли четверых мужчин за четыре дня

В Индии за четыре дня тигры-людоеды съели четырех человек. Об этом сообщает The Telegraph India.

Все нападения произошли в Сундарбане, в мангровом лесу в штате Западная Бенгалия. С 31 мая по 3 июня жертвами тигров стали четверо мужчин: 40-летний Гопал Чакрабарти, 55-летний Гошто Джана, 47-летний Рам Прасад Багани и 35-летний Гопал Наскар. На последнего, ловца крабов, хищник набросился на рассвете во вторник в узком илистом протоке. Его товарищи подняли крик, и тигр отпустил жертву.

Наскара в критическом состоянии доставили в больницу Калькутты, но врачи не смогли его спасти. Остальных троих, по словам свидетелей, растерзали на месте, при этом Джану и Багани хищники утащили в джунгли, и поиски останков пока не дали результата.

Исследовательница Сома Сархель считает, что такая серия нападений за четыре дня указывает на присутствие в районе тигра-людоеда. Правозащитники и родственники жертв требуют не только выплаты компенсации, но и более активных поисков тел. Без них доказать факт нападения тигра практически невозможно, и семья лишается даже этих денег. Местные жители уже обвиняют власти в бездействии и нежелании использовать дроны для отслеживания хищников.

Сундарбан — крупнейший в мире мангровый лес и территория тигриного заповедника. Для местных жителей это одновременно и единственный источник заработка, и смертельная ловушка. В заповеднике они ловят крабов и рыбу и собирают мед. С начала года там произошло не менее десяти нападений тигров на людей, восемь из них были смертельными.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр забрел в деревню рядом с заповедником Бандхавгарх и напал на трех спящих людей. После хищник всю ночь прятался в чужом доме, пока его не стало по неизвестной причине.