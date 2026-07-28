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13:58, 28 июля 2026Авто

Столичных автомобилистов предупредили об опасности

Водителей в Москве предупредили о жаре до плюс 31 градусов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Во вторник, 28 июля, в столице потеплеет до плюс 31 градуса Цельсия. Об этом автовладельцев предупредили в Telegram-канале столичного Дептранса.

Рекомендуется проветривать автомобиль перед поездкой. Водителям посоветовали не забывать солнцезащитные очки и воду. Следует не оставлять детей и животных в салоне даже на несколько минут. Не следует хранить в салоне машины емкости под давлением и легковоспламеняющиеся предметы. По возможности следует парковаться в тени.

В Дептрансе напомнили, что в жаркую погоду может снижаться концентрация у всех участников дорожного движения. При первых признаках недомогания там посоветовали прервать поездку и остановиться в безопасном месте.

Весте с жарой в столичный регион придет гроза. Непогода начнется с 15 часов в Московской области: ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер до 17 метров в секунду. Гроза продлится до утра среды, 29 июля.

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