В Иране высмеяли стратегию США

США хотели наказать Иран, но вместо этого наказали себя высокими ценами на нефть. Об этом написал спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф на своей странице в социальной сети X.
«Они хотели наказать Иран. Вместо этого они наказали себя трехзначными ценами на нефть. Стратегия 10/10», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть продолжают стремительно расти. Стоимость марки Brent приближается к 100 долларам за баррель. Отмечалось, что этому способствуют сообщения об атаках йеменских хуситов на танкеры в Баб-эль-Мандебском проливе, а также продолжающаяся блокада Ормузского пролива на фоне обострения иранского конфликта.