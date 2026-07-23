В Иране высмеяли стратегию США

Галибаф: США хотели наказать Иран, но вместо этого наказали себя высокими ценами на нефть

США хотели наказать Иран, но вместо этого наказали себя высокими ценами на нефть. Об этом написал спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф на своей странице в социальной сети X.

«Они хотели наказать Иран. Вместо этого они наказали себя трехзначными ценами на нефть. Стратегия 10/10», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть продолжают стремительно расти. Стоимость марки Brent приближается к 100 долларам за баррель. Отмечалось, что этому способствуют сообщения об атаках йеменских хуситов на танкеры в Баб-эль-Мандебском проливе, а также продолжающаяся блокада Ормузского пролива на фоне обострения иранского конфликта.