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18:03, 23 июля 2026 (обновлено: 18:14, 23 июля 2026)Мир

В Иране высмеяли стратегию США

Галибаф: США хотели наказать Иран, но вместо этого наказали себя высокими ценами на нефть
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

США хотели наказать Иран, но вместо этого наказали себя высокими ценами на нефть. Об этом написал спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф на своей странице в социальной сети X.

«Они хотели наказать Иран. Вместо этого они наказали себя трехзначными ценами на нефть. Стратегия 10/10», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть продолжают стремительно расти. Стоимость марки Brent приближается к 100 долларам за баррель. Отмечалось, что этому способствуют сообщения об атаках йеменских хуситов на танкеры в Баб-эль-Мандебском проливе, а также продолжающаяся блокада Ормузского пролива на фоне обострения иранского конфликта.

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