Мировые цены на нефть приблизились к 100 долларам за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent превысила $98

Мировые цены на нефть продолжают расти — стоимость марки Brent приближается к 100 долларам за баррель, чему способствуют сообщения об атаках йеменских хуситов на танкеры в Баб-эль-Мандебском проливе, а также продолжающаяся блокада Ормуза на фоне обострения иранского конфликта. К моменту написания материала показатель рос на 4,37 процента, до 98,18 доллара.

Накануне, 22 июля, президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Тегерану новыми ударами, пообещав, что Иран «заплатит большую цену». По его словам, американцы, 68 процентов из которых, согласно данным опроса Washington Post, выступают против продолжения боевых действий, «не хотят высоких цен на бензин, но они не против войны».

Ранее резкое подорожание нефти назвали одним из драйверов самого значительного за год трехдневного роста индекса Мосбиржи.