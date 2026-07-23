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08:16, 23 июля 2026Экономика

Названы причины перехода российского фондового рынка к росту

Ъ: Росту индекса Мосбиржи помогло подорожание нефти
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Переход российского фондового рынка, выросшего за последние три дня максимальными за год темпами, к росту во многом определялся повышением котировок нефтегазовых компаний-«тяжеловесов», занимающих в индексе Мосбиржи значительную долю и выросших с начала недели на 8-13 процентов. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Коммерсантъ».

На фоне того, что стоимость нефти марки Brent поднялась выше 95 долларов за баррель странам-импортерам с учетом значительного истощения мировых запасов будет сложно «купировать дефицит предложения», указал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

Среди причин роста рынка собеседники издания назвали и введение биржей запрета на открытие коротких позиций по акциям «Евротранса». Котировки этой и ряда других компаний, которые с начала года резко снизились, в ходе торгов 20–21 июля выросли в цене в полтора-два раза, несмотря на отсутствие значимых новостей и вышли в число лидеров по объему торгов.

Наличие множества коротких позиций оказывает значительное давление на стоимость акций, отметил основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак, по словам которого после запрета на выставление коротких позиций по одной бумаге инвесторы поспешили прекратить игру на понижение и в других бумагах.

Также указывается, что позитива торгам добавили и политические новости — заявления вице-премьера Александра Новака о постепенной стабилизации топливного рынка и анонс встречи главы МИДа Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в условиях значительного снижения фондового рынка «слышны голоса инвесторов» о том, что «сейчас самое время» вложиться в эти активы.

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