Россиянам посоветовали вложиться в акции

Аксаков: Самое время скупать ценные бумаги на просевшем рынке

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков поделился советами по поводу выгодных вложений в текущей ситуации в России. По его словам, в условиях, когда «очень здорово просела» стоимость жилья, а также котировки фондового рынка «слышны голоса инвесторов» о том, что стоит вложиться в эти активы. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали».

«Сейчас самое время скупать ценные бумаги на рынке, потому что через некоторое время он может здорово скакнуть. Можно будет хорошо заработать на этом», — сказал, в частности, депутат.

Также он рассказал, что продал всю свою криптовалюту, получив выгоду, но небольшую из-за недолгого срока работы с этим инструментом. «В общем, провел некоторые операции для того, чтобы потрогать руками, посмотреть, как это работает», — объяснил Аксаков. Политик уточнил, что избавился от криптовалюты в преддверии выборов, и сейчас ему «хватает цифрового рубля».

Российский фондовый рынок падает 19 недель подряд. Два дня назад индекс Мосбиржи с относительно недавних 2500 пунктов доходил до 1900, но накануне отскочил вверх на 3,9 процента, до 2078,78 пункта. К моменту написания материала индекс рос на 1,19 процента, до 2 103,52 пункта.