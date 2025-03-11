Трамп получил неожиданную поддержку по Украине

Генсек НАТО Рютте публично поддержал политику Трампа по конфликту на Украине

Политика президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине и его окончанию является правильной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«По ситуации на Украине я принимаю сторону президента Трампа (...) Его усилия привели к прорыву в вопросе мирных переговоров», — отметил руководитель военного блока.

Рютте подчеркнул, что в результате действий Соединенных Штатов может быть достигнуто мирное соглашение, в котором «нуждаются жители Украины».

12 ноября прошлого года Рютте выступил за дальнейшее продолжение конфликта на Украине и оказание военной помощи Киеву, однако после вступления Трампа в должность главы государства начал менять позицию и призвал к переговорам. При этом сам американский лидер скептично высказывался об альянсе и рассматривал способы снизить участие в нем США.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом. При этом российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения его первопричин.