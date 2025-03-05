Стало известно о планах Трампа передать руководство НАТО Британии или Франции

DM: Трамп планирует отказаться от руководства НАТО в пользу Британии или Франции

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отказаться от руководства НАТО в пользу европейских государств. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

Отмечается, что американский лидер будет настаивать на том, чтобы Великобритания и Франция взяли на себя больше ответственности за безопасность континента. В статье говорится, что с момента основания Североатлантического альянса верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе всегда был старший генерал США.

Ранее Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что намерен добиться прекращения лидерства Соединенных Штатов в финансировании и помощи НАТО. Он добавил, что США платят больше, чем кто-либо из союзников.