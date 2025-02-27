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22:17, 27 февраля 2025Мир

Трамп заявил о намерении добиться прекращения лидерства США в помощи НАТО

Трамп намерен добиться прекращения лидерства США в помощи НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что намерен добиться прекращения лидерства Соединенных Штатов в финансировании и помощи НАТО. Текстовую трансляцию ведет Reuters.

«Я хочу перестать платить те деньги, о которых мы говорим», — подчеркнул политик. Он добавил, что США платят больше, чем кто-либо из союзников, но сейчас намерены это прекратить.

Американский президент также заявил, что для того чтобы вводить иностранные войска на территорию Украины, сначала нужно добиться соглашения о прекращении огня.

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