Трамп назвал условие для ввода иностранных войск на Украину

Трамп: для ввода иностранных войск на Украину нужно добиться мирного соглашения

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для того чтобы вводить иностранные войска на территорию Украины, сначала нужно добиться соглашения о прекращении огня. Об этом пишет Reuters.

Он назвал мирное урегулирование условием для ввода западных войск на территорию страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится достичь мира на Украине «как можно быстрее». По мнению политика, Россия заинтересована, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта.