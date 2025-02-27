Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:31, 27 февраля 2025Мир

Трамп назвал условие для ввода иностранных войск на Украину

Трамп: для ввода иностранных войск на Украину нужно добиться мирного соглашения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для того чтобы вводить иностранные войска на территорию Украины, сначала нужно добиться соглашения о прекращении огня. Об этом пишет Reuters.

Он назвал мирное урегулирование условием для ввода западных войск на территорию страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится достичь мира на Украине «как можно быстрее». По мнению политика, Россия заинтересована, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

      Трамп назвал тяжелую задачу на Украине

      Трамп заявил о намерении добиться прекращения лидерства США в помощи НАТО

      Система ПВО сбила восемь беспилотников ВСУ над российскими регионами

      Очевидец рассказал о поведении блогера Венгалби перед задержанием сотрудниками ГИБДД

      Трамп назвал сделку по минералам страховочным механизмом для Украины

      Журналист рассказал о деталях убийства Листьева

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в купальнике с глубоким декольте

      Трамп открестился от своих слов про диктатора Зеленского

      Трамп выразил уверенность в слове Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше