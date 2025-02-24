Путин заявил о желании России добиться мира на Украине

Путин заявил о желании России добиться мира на Украине как можно быстрее

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремиться добиться мира на Украине как можно быстрее. Об этом он высказался в беседе с автором программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Путин подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта.

«Кроме всего прочего, действующий президент [США Дональд Трамп] объявил о том, что он хочет добиться мира, кстати говоря, мы тоже, и как можно быстрее», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия, в отличие от Украины, всегда ориентировалась на мир. Он напомнил, что российский лидер многократно повторял о готовности к мирным переговорам.