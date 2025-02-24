Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:00, 24 февраля 2025Россия

Путин заявил о желании России добиться мира на Украине

Путин заявил о желании России добиться мира на Украине как можно быстрее
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремиться добиться мира на Украине как можно быстрее. Об этом он высказался в беседе с автором программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Путин подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта.

«Кроме всего прочего, действующий президент [США Дональд Трамп] объявил о том, что он хочет добиться мира, кстати говоря, мы тоже, и как можно быстрее», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия, в отличие от Украины, всегда ориентировалась на мир. Он напомнил, что российский лидер многократно повторял о готовности к мирным переговорам.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о желании России добиться мира на Украине

      Трамп заявил о постоянных контактах с Путиным

      Путин призвал Европу посидеть дома и подумать

      Трамп позвонил Путину одному из первых после выборов

      Трамп заявил о нежелании России отвечать на звонки США до его возвращения в Белый дом

      Трамп заявил о заключении сделки по Украине в пользу России

      Путин назвал первый шаг в урегулировании украинского конфликта

      Макрон оттолкнул руку потянувшегося к его колену Трампа

      Путин предложил подумать США о совместном производстве алюминия

      Путин заявил о свободных руках Трампа на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше