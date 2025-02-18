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12:18, 18 февраля 2025Россия

В Кремле высказались об отношении России к миру

Пресс-секретарь Песков: В отличие от Украины РФ всегда ориентировалась на мир
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Россия, в отличие от Украины, всегда ориентировалась на мир. О таком отношении к мирному урегулированию конфликта заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства многократно повторял о готовности к мирным переговорам. «Эта ориентированность была с самого начала», — заявил он.

Песков также добавил, что власти Украины запретили себе мирные переговоры, а страны Европы намеревались продолжать военные действия любой ценой.

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