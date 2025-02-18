В Кремле высказались об отношении России к миру

Пресс-секретарь Песков: В отличие от Украины РФ всегда ориентировалась на мир

Россия, в отличие от Украины, всегда ориентировалась на мир. О таком отношении к мирному урегулированию конфликта заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства многократно повторял о готовности к мирным переговорам. «Эта ориентированность была с самого начала», — заявил он.

Песков также добавил, что власти Украины запретили себе мирные переговоры, а страны Европы намеревались продолжать военные действия любой ценой.