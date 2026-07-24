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23:10, 23 июля 2026 (обновлено: 23:19, 23 июля 2026)Культура

Суд отозвал у основателя группы «Мираж» права на песни

Суд запретил основателю группы «Мираж» Литягину исполнять песни коллектива
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Солистка «Миража» Маргарита Суханкина, в пользу которой суд вынес решение о правах на песни

Солистка «Миража» Маргарита Суханкина, в пользу которой суд вынес решение о правах на песни. Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Замоскворецкий суд Москвы решил удовлетворить иск солистки культовой отечественной группы «Мираж» Маргариты Суханкиной к основателю коллектива Андрею Литягину. Речь идет о запрете на исполнение около 30 композиций и взыскании с продюсера более восьми миллионов рублей, сообщает пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

В материалах говорится, что артистка является истцом по делу. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что Литягин имеет исключительное право на 29 совместных музыкальных произведений, среди которых «Музыка нас связала», «Я больше не прошу», «Мерцает ночь», «100 звезд» и другие.

«Согласия на распоряжение исключительным правом истец не давала, ответчик распорядился правами без ее ведома, вознаграждение после распоряжения правами не выплатил», — отметили в суде.

В итоге решение было вынесено в пользу Суханкиной. Продюсеру запрещено распоряжаться исключительным правом на совместное исполнение произведений под именем группы. Кроме того, ответчик обязан выплатить компенсацию, которая назначена судом в размере 8 032 892 рубля.

Ранее гитарист «Миража» Алексей Горбашов назвал настоящих виновников в конфликтах между певицами Маргаритой Суханкиной и Наталией Гулькиной. По его мнению, дело оказалось в окружении группы, когда артистки готовились к выступлению в «Олимпийском».

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