Лидер «Миража» назвал виновных в конфликтах в группе

Гитарист «Миража» Горбашов обвинил менеджеров в стравливании участников группы

Гитарист культовой музыкальной группы «Мираж» Алексей Горбашов назвал настоящих виновников в конфликтах между певицами Маргаритой Суханкиной и Натальей Гулькиной. Его слова приводит «Газета.Ru».

Горбашов назвал окружение коллектива виновными в разногласиях между артистками во время подготовки выступления в «Олимпийском». «Конфликтовали больше не они, а администраторы и юристы, крутились вокруг них. Все зло от этих присосок, которые пили мою кровь. Бесконечные встречи, что-то выторговывали, меняли условия», — заявил он.

Музыкант также признался, что его коллеги по сцене «крутили у виска», когда слышали о выступлении «Миража» на такой крупной и статусной площадке, как «Олимпийский».

Ранее Гулькина заявила, что несколько раз обращалась к экстрасенсу.