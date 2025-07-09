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16:42, 9 июля 2025Культура

Экс-солистка «Миража» рассказала о визитах к экстрасенсу

Певица Наталия Гулькина заявила, что трижды обращалась к экстрасенсу
Ольга Коровина

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Певица Наталия Гулькина, известная по выступлениям в составе культовой группы «Мираж», заявила, что несколько раз обращалась к экстрасенсу. Ее комментарий приводит «Абзац».

Исполнительница рассказала, что идея посетить экстрасенса появилась у нее во время трудного жизненного периода после ухода из коллектива. В общей сложности ей назначили три сеанса.

«Я постоянно сидела с закрытыми глазами, экстрасенс читала очень много молитв, зажигала свечи. После третьего сеанса она сказала, что проклятие снято», — поделилась Гулькина. Гадалка заявила, что в проблемах артистки виноваты ее бывшие коллеги, и описала их внешность. Певица не уточнила, какую сумму за свою работу взяла ясновидящая.

Ранее сообщалось, что в России штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов захотели увеличить до 1 миллиона рублей.

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