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10:05, 9 апреля 2025Россия

В России штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов захотели увеличить до миллиона рублей

Штрафы для гадалок и экстрасенсов предложили увеличить до 1 миллиона рублей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В России штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов захотели увеличить до 1 миллиона рублей. С соответствующим предложением к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, пишут «Известия».

«Злоумышленники систематически вводят россиян в заблуждение с целью завладения их денежными средствами. При этом особую уязвимость к подобным формам обмана демонстрируют пожилые люди и граждане, которые находятся в эмоционально нестабильном состоянии», — отметил Диденко.

По оценке парламентария, объем рынка эзотерических услуг составляет миллиарды рублей. При этом, согласно действующему законодательству, если сумма ущерба потерпевшему от действий мошенников составит менее 4,5 миллиона рублей, то виновному грозит штраф до 120 тысяч рублей. Если сумма ущерба выше, то штраф достигает полумиллиона рублей.

Диденко назвал эти штрафы недостаточными и предложил ввести в статье Уголовного кодекса отдельную статью за мошеннические действия в сфере эзотерики с наказанием от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов после гадания на таро высказался о запрете услуги на законодательном уровне. Он заявил, что потребность россиян в подобных услугах достигла массового психоза.

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