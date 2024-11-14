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10:06, 14 ноября 2024Россия

Российский депутат после гадания на таро высказался о запрете услуги

Депутат Госдумы Свинцов после гадания на таро высказался о запрете услуги
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petr Sidorov / Unsplash

Депутат Госдумы Андрей Свинцов после гадания на таро высказался о запрете услуги на законодательном уровне, пишет «Парламентская газета».

Речь идет о законопроекте, который предлагает полностью запретить рекламу услуг тарологов и полностью блокировать те ресурсы, где публикуют предложения за деньги погадать на Таро.

«В России достиг уровня массового психоза и по-прежнему набирает обороты», — обосновал свою идею российский депутат.

Парламентарий заявил, что лично приходил на эфир с участием таролога. Женщина сделала расклад депутату, а также заявила, что якобы может предсказать будущее на три месяца вперед. «По тому, что и как она говорила, было видно, что все это полная ерунда», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что спрос на карты Таро в России в начале 2024 года резко вырос на 74 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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