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13:47, 12 ноября 2024Россия

В Госдуме захотели запретить раскладывать Таро за деньги

Депутаты Госдумы захотели запретить раскладывать карты Таро за деньги
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Britta Pedersen / dpa-Zentralbild / ZB / Globallookpress.com

Депутаты Государственной Думы захотели запретить раскладывать карты Таро за деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, парламентарии считают, что тарологи, которые зарабатывают на гаданиях — мошенники. Они подготовили законопроект, который предлагает полностью запретить рекламу услуг тарологов и полностью блокировать те ресурсы, где публикуют предложения за деньги погадать на Таро.

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«Если дома, на даче с подружками кто-то хочет сделать расклад на Таро и посмотреть вариации развития ближайшего будущего, то это можно делать. Это как развлечение, как рассказать анекдот», — сказал инициатор законопроекта, депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Он уверен, что интерес к Таро пропадет в скором времени — в ближайшие месяцы аналогично жителей перестанут интересовать квадроберы, фурри и эмо, добавил депутат.

В 2024-м году в России резко вырос спрос на карты Таро. В начале года интерес к ним вырос на 74 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Business insider писал, что молодые инвесторы стали чаще пользоваться услугами тарологов и астрологов, а также следить за лунными циклами. А исследование SuperJob показало, что в поиске соискателей на руководящие позиции работодатели также нередко прибегают к проверке с помощью тарологов или астрологов.

ЖЗЛ
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