Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:07, 17 июня 2024Экономика

Зумеры стали инвестировать с помощью таро и астрологов

Business insider: молодые инвесторы пользуются помощью астрологов и карт таро

Фото: ai subarasiki / Pixabay

Молодые инвесторы стали чаще пользоваться услугами тарологов и помощью астрологов, а также следить за лунными циклами. О новых трендах среди торгующих на бирже зумеров сообщает Business insider.

В то время как старшее поколение не готово руководствоваться псевдонаучными практиками в таких серьезных вопросах, для поколения Z астрология стала мейнстримом. Многие инвесторы рассказывают, что показатели на криптовалютных рынках зависят от лунного цикла — так, они предпочитают открывать длинные позиции в полнолуние и короткие — в новолуние.

По словам Пейдж Доэрти, партнера-основатель Behind Genius Ventures, в последнее время подскочила популярность астрологических приложений и приложений для чтения карт таро. Такой скачок происходит на фоне роста числа «розничных инвесторов», не профессиональных игроков на рынке, которые торгуют небольшими объемами.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой опубликовала меморандум об опасности астрологии. В нем эксперты объяснили, почему астрология является ненаучной. По словам авторов, используемые в астрологии методы не основаны на эмпирических исследованиях, а астрологические предсказания сбываются с вероятностью случайного угадывания.

Биржа — не единственная отрасль, которая повлияла на популярность подобных практик. Так, российские работодатели (36 процентов) считают целесообразным проверять перед наймом сотрудников при помощи альтернативных методов. Менеджеры по персоналу и представители кадровых служб из разных регионов страны в поиске соискателей на руководящие позиции нередко прибегают к проверке с помощью тарологов или астрологов. По словам управляющего партнера RusPartners Дины Акимовой, компании пытаются справиться с экономической неопределенностью, которую не могут контролировать.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Имеем дело с серьезной аварией». На военном полигоне в Чехии произошел взрыв, есть пострадавшие

      Между самыми тяжелыми частицами впервые обнаружили запутанность

      Третья ракетка мира из Белоруссии пропустит Олимпиаду-2024

      Генерал армии раскрыл причину беспрепятственного отъезда Чубайса из России

      Партия Пашиняна отказалась рассматривать отставку правительства

      Володин назвал причину экономических проблем Европы

      Назван самый популярный у россиян крепкий алкоголь

      Россияне объяснили желание работать в офисе

      Зумеры признались в желании работать на непрестижных должностях ради карьеры

      Россиянам раскрыли способы продлить чистоту волос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше