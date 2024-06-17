Зумеры стали инвестировать с помощью таро и астрологов

Business insider: молодые инвесторы пользуются помощью астрологов и карт таро

Молодые инвесторы стали чаще пользоваться услугами тарологов и помощью астрологов, а также следить за лунными циклами. О новых трендах среди торгующих на бирже зумеров сообщает Business insider.

В то время как старшее поколение не готово руководствоваться псевдонаучными практиками в таких серьезных вопросах, для поколения Z астрология стала мейнстримом. Многие инвесторы рассказывают, что показатели на криптовалютных рынках зависят от лунного цикла — так, они предпочитают открывать длинные позиции в полнолуние и короткие — в новолуние.

По словам Пейдж Доэрти, партнера-основатель Behind Genius Ventures, в последнее время подскочила популярность астрологических приложений и приложений для чтения карт таро. Такой скачок происходит на фоне роста числа «розничных инвесторов», не профессиональных игроков на рынке, которые торгуют небольшими объемами.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой опубликовала меморандум об опасности астрологии. В нем эксперты объяснили, почему астрология является ненаучной. По словам авторов, используемые в астрологии методы не основаны на эмпирических исследованиях, а астрологические предсказания сбываются с вероятностью случайного угадывания.

Биржа — не единственная отрасль, которая повлияла на популярность подобных практик. Так, российские работодатели (36 процентов) считают целесообразным проверять перед наймом сотрудников при помощи альтернативных методов. Менеджеры по персоналу и представители кадровых служб из разных регионов страны в поиске соискателей на руководящие позиции нередко прибегают к проверке с помощью тарологов или астрологов. По словам управляющего партнера RusPartners Дины Акимовой, компании пытаются справиться с экономической неопределенностью, которую не могут контролировать.