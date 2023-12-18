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19:33, 18 декабря 2023Наука и техника

Опубликован меморандум РАН об опасности астрологии

Комиссия РАН опубликовала меморандум о ненаучности астрологии

Фото: Shyntartanya / Shutterstock / Fotodom

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой опубликовала меморандум, в котором объяснено, почему астрология является ненаучной, а также раскрыты возможные опасности веры в астрологию. Текст меморандума доступен на сайте организации.

Как пишут авторы меморандума, методы, используемые в астрологии, не основаны на эмпирических исследованиях, а объективные научные проверки не подтверждают астрологические предсказания, которые сбываются с вероятностью случайного угадывания. Ученые также не рекомендуют пользоваться услугами астрологов при принятии жизненно важных решений, а также избегать астрологических советов в области психического и физического здоровья, поскольку они могут причинить вред и привести к ненужным затратам.

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Ученые напоминают, что астрология не является наукой, поскольку она не удовлетворяет ключевым критериям научности. Одним из таких критериев является фальсифицируемость, сформулированная философом науки Карлом Поппером. Она заключается в принципиальной возможности опровергнуть утверждения, которые лежат в основе теории. Если же теория предлагает объяснение любому отрицательному результату, то она не является научной.

Несмотря на общую нефальсифицируемость астрологии, отдельные утверждения астрологов все же можно проверить. В настоящее время все эксперименты, в которых проверялась способность натальных гороскопов определять черты характера и судьбу людей, показали отрицательный результат.

Популярность астрологии объясняется когнитивным искажением, известным как эффект Барнума. Он выражается в том, что люди склонны оценивать общие и размытые характеристики личности как весьма точные, если им сообщают, что эти характеристики были определены персонально для них.

Отмечается, что астрология может служить развлечением, но если астрологические утверждения и методы выдаются за объективные или научные, их необходимо характеризовать как лженаучные.

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      Александр Еникеев
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