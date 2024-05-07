В России стали проверять сотрудников с помощью полиграфа и тарологов

SuperJob: треть работодателей в России проверяют сотрудников при найме

Более трети российских работодателей (36 процентов) считают целесообразным проверять перед наймом сотрудников. Об альтернативных методах оценки приходящих соискателей со ссылкой на исследование SuperJob сообщает «Коммерсантъ».

Менеджеры по персоналу и представители кадровых служб из разных регионов страны признались, что стали проверять работников на полиграфе. Среди тех, кто считает такие проверки полезными, 35 процентов верят в их необходимость для должностей, связанных с финансами и материальной ответственностью, оставшийся процент считает их важными для всех вакансий.

В поиске соискателей на руководящие позиции также нередко прибегают к проверке с помощью тарологов или астрологов. По словам управляющего партнера RusPartners Дины Акимовой, компании пытаются справиться с экономической неопределенностью, которую не могут контролировать, а потому стремятся усилить контроль внутри корпорации и оценивать кандидатов по несколько недель в поисках идеала.

«В последнее время мы наблюдаем увеличение интереса среди собственников и высшего руководства к астрологии. Это может быть связано с желанием людей в турбулентные времена найти ориентир и точку опоры, возможно, для некоторых это становится способом обрести уверенность в сложных ситуациях», — добавила управляющий партнер RosExpert Оксана Морсина.

Большинство соискателей относятся к такой инициативе работодателей лояльно — так, 67 процентов были бы готовы пройти проверку на «детекторе лжи». Лишь пятая часть опрошенных (21 процент) против подобной оценки.

По словам управляющего партнера компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры» Ильи Русяева, различные виды гадания занимают около двух третей рынка оккультных услуг в России. Наиболее популярные сегменты этого рынка — гадания на картах таро, по руке, по звездам и всем прочим видам кофейной гущи. «Еще 15-20 процентов приходится на разнообразные обряды — снятие порчи, привороты, отвороты, выкатывание сглаза яйцом и тому подобное», — рассказал юрист.