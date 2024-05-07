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10:36, 7 мая 2024Экономика

В России стали проверять сотрудников с помощью полиграфа и тарологов

SuperJob: треть работодателей в России проверяют сотрудников при найме

Фото: PxHere

Более трети российских работодателей (36 процентов) считают целесообразным проверять перед наймом сотрудников. Об альтернативных методах оценки приходящих соискателей со ссылкой на исследование SuperJob сообщает «Коммерсантъ».

Менеджеры по персоналу и представители кадровых служб из разных регионов страны признались, что стали проверять работников на полиграфе. Среди тех, кто считает такие проверки полезными, 35 процентов верят в их необходимость для должностей, связанных с финансами и материальной ответственностью, оставшийся процент считает их важными для всех вакансий.

В поиске соискателей на руководящие позиции также нередко прибегают к проверке с помощью тарологов или астрологов. По словам управляющего партнера RusPartners Дины Акимовой, компании пытаются справиться с экономической неопределенностью, которую не могут контролировать, а потому стремятся усилить контроль внутри корпорации и оценивать кандидатов по несколько недель в поисках идеала.

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«В последнее время мы наблюдаем увеличение интереса среди собственников и высшего руководства к астрологии. Это может быть связано с желанием людей в турбулентные времена найти ориентир и точку опоры, возможно, для некоторых это становится способом обрести уверенность в сложных ситуациях», — добавила управляющий партнер RosExpert Оксана Морсина.

Большинство соискателей относятся к такой инициативе работодателей лояльно — так, 67 процентов были бы готовы пройти проверку на «детекторе лжи». Лишь пятая часть опрошенных (21 процент) против подобной оценки.

По словам управляющего партнера компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры» Ильи Русяева, различные виды гадания занимают около двух третей рынка оккультных услуг в России. Наиболее популярные сегменты этого рынка — гадания на картах таро, по руке, по звездам и всем прочим видам кофейной гущи. «Еще 15-20 процентов приходится на разнообразные обряды — снятие порчи, привороты, отвороты, выкатывание сглаза яйцом и тому подобное», — рассказал юрист.

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      Вячеслав Агапов
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