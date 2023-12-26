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13:55, 26 декабря 2023Экономика

В России назвали самый популярный сегмент рынка оккультных услуг

Юрист Русяев: 60-70 процентов рынка оккультных услуг в России занимают гадалки

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Около двух третей рынка оккультных услуг в России занимают различные виды гадания. Наиболее популярные сегменты этого рынка назвал «Аргументам и фактам» управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры» Илья Русяев.

«На картах таро, по руке, по звездам и всем прочим видам кофейной гущи, — их доля примерно в 60-70 процентов от всего объема рынка. Еще 15-20 процентов приходится на разнообразные обряды — снятие порчи, привороты, отвороты, выкатывание сглаза яйцом и тому подобное», — рассказал юрист изданию.

Типичными потребителями таких услуг в материале называют образованных женщин в возрасте от 25 до 55 лет, имеющих средний уровень достатка, а большую часть заработка маги получают от импульсивных, «разовых» заказчиков, зачастую находящихся в состоянии отчаяния, горя или стресса.

По словам психолога Надежды Кутузовой, предсказания гадалок и астрологов «становятся своеобразной программой к действию», которую легковнушаемые люди «сами же неосознанно претворяет в жизнь», что некоторые специалисты называют эффектом Пигмалиона. В 2023 году в России почти вдвое вырос спрос на амулеты и браслеты для защиты. Об этой и других особенностях рынка эзотерики ранее писала «Лента.ру».

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      Дмитрий Воронин
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