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Психолог объяснила механизмы работы карт Таро и астрологических прогнозов

Психолог Надежда Кутузова: с помощью предсказаний люди хотят снять тревогу

Фото: Olga Oggi / Shutterstock

С помощью предсказаний люди хотят снять тревогу и обрести определенность по поводу будущего, уверена психолог Надежда Кутузова. Психологические механизмы работы карт Таро и астрологических прогнозов она объяснила «Ленте.ру».

По словам психолога, гадания и гороскопы могут сбываться только потому, что люди — легковнушаемые существа. «Предсказания гадалки глубоко отпечатывается в бессознательном человека и становится своеобразной программой к действию, которую он сам же неосознанно претворяет в жизнь», — отмечает она. Некоторые специалисты, продолжает она, называют подобное явление «эффектом Пигмалиона» или самосбывающимся пророчеством: человек, уверенный в некоторой информации, непроизвольно ведет себя так, чтобы она оказалась правдивой.

Астрологические прогнозы, по мнению эксперта, работают похожим образом. Она объяснила, что гороскопы для знаков зодиака, как правило, описаны самыми общими словами, поэтому в каждом прогнозе можно обнаружить особенности любого знака. «А если человеку нравится его знак, то он начинает усиливать в себе эти черты», — иронично подчеркивает она.

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Психолог считает, что к картам часто прибегают те, кто хочет таким образом обрести определенность и снять тревогу по поводу будущего. «Мы избегаем труднопереносимых чувств, вроде чувства неизвестности, и укрепляем чувство безопасности, когда понимаем что-либо про будущее или про себя», — сообщила она.

В заключение Кутузова дает совет работать с собственным эмоциональным состоянием и снимать напряжение более рациональными способами, например, с помощью массажа или разговора с психотерапевтом.

Ранее психолог Сет Дж. Гиллихан назвал упражнения для избавления от тревоги и стресса. Он посоветовал чаще гулять на свежем воздухе и перед подъемом с кровати выполнять дыхательные практики.

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Алиса Дмитриева
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