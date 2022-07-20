Психолог назвал упражнения для избавления от тревоги и стресса

Психолог Гиллихан рассказал, что частые прогулки на свежем воздухе помогут снять тревогу

Частые прогулки на свежем воздухе и вода помогут снять тревогу, считает психолог и кандидат медицинских наук Сет Дж. Гиллихан. Эффективные упражнения для избавления от стресса он назвал в статье для Psychology Today.

Гиллихан рассказал, что тревога может настигнуть с самого утра, поскольку разум начинает работать еще до того, как проснется тело. Чтобы тревожные мысли не испортили весь день, психолог предлагает после пробуждения делать дыхательные упражнения. «Сделайте три медленных вдоха, следя за тем, как двигается тело», — советует он.

Частой причиной тревог Гиллихан считает необоснованные подозрения, что окружающие придерживаются о нас невысокого мнения. Психолог советует раз в день концентрироваться на подобных мыслях и напоминать себе, что люди, как правило, либо не думают о других вообще, либо думают лучше, чем может показаться.

Не менее важно для внутреннего спокойствия чаще бывать на улице. «Поешьте на свежем воздухе, прогуляйтесь с другом или коллегой, посидите и понаблюдайте за облаками — все, что угодно, главное — провести хотя бы несколько минут на свежем воздухе», — объясняет эксперт.

Гиллихан советует чаще обращать внимание на собственные ощущения при контакте с водой. «Большинство из нас взаимодействуют с водой много раз за день, но мы редко действительно чувствуем это», — говорит он. Нужно стремиться сосредоточиться на том, что мы чувствуем во время душа или мытья рук, — это, по его словам, полезная практика для развития осознанности.

В заключение психолог порекомендовал еще одно полезное упражнение. Он советует перед сном записать три вещи, которые получилось сделать за день. По его словам, наш разум отлично помнит потери и разочарования, а победы и радости легко забываются. Подобный список поможет актуализировать в памяти самые приятные моменты.

Ранее сообщалось, что Гиллихан перечислил способы избежать выгорания на работе. Он рекомендует выработать собственный свод правил для труда и не брать на себя лишние обязательства.