Американский психолог перечислил способы избежать выгорания на работе

Психолог Гиллихан посоветовал сформировать личный список правил, чтобы избежать выгорания

Избежать выгорания из-за слишком большого количества работы и задач возможно, если прислушиваться к себе и сформировать личный список правил. Об этом американский практикующий психолог, доктор психологических наук Сет Дж. Гиллихан, рассказал в статье для Psychology Today.

По словам Гиллихана, он на личном опыте столкнулся с последствиями эмоционального выгорания, из-за чего даже отказался от постоянной клинической практики. «Серьезный случай выгорания может заставить нас изменить наши рабочие привычки: заставить сократить рабочий день, говорить нет, возможно, вообще сменить профессию», — отмечает психолог. Чтобы человеку не пришлось оставлять работу и менять образ жизни из-за истощения внутренних ресурсов, Гиллихан перечислил несколько рабочих способов, которые советует внедрить в жизнь.

«Признаки надвигающегося выгорания обычно заметны, — например, упадок сил и боязнь работы, — но их легко можно игнорировать», — заявил психолог. Он убежден в важности умения прислушиваться к собственным ощущениям.

По словам Гиллихана, признаками надвигающегося выгорания могут быть взвинченность и напряженность, которые ощущаются как дополнительный всплеск энергии. За счет этого организм пытается найти силы для борьбы со стрессом. Однако психолог предупреждает, что подобная «энергия» в конечном счете приводит к сокращению ресурсов организма. Он рекомендует учиться отличать здоровую энергию от той, которая возникает в ответ на стресс.

Гиллихан рекомендует не брать на себя лишние обязательства, если возникает обманчивое ощущения прилива сил. «Как только мы начинаем чувствовать себя более энергичными и менее выгоревшими, появляется понятное желание взять на себя больше работы. Будьте осторожны», — предупреждает он.

Полезным навыком для профилактики выгорания, по словам психолога, является умение управлять стрессом. «Обычный паттерн, ведущий к выгоранию, — это неполное восстановление после выходных или отпуска», — объясняет он. Психолог советует снимать нервное напряжение в момент его появления и делать паузы на отдых в процессе работы.

В заключение Гиллихан порекомендовал выработать личный свод правил, которые уберегут от чрезмерной работы и помогут предотвратить выгорание. «Когда я восстанавливался после выгорания, то установил правила, которые помогли мне выздороветь: каждый день делать перерыв на обед, прекращать работу к 17:00, ограничивать количество встреч в день и многое другое», — объяснил он и призвал искать те правила, которые будут работать для конкретного человека.

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