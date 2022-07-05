Психолог рассказал об опасности трудоголизма

Психолог Хакимов посоветовал трудоголикам разнообразить досуг и соблюдать режим сна

Тех, кто много работает, ценят в коллективах и хвалят в семьях за самоотверженность и любовь к своему делу, однако трудоголизм опасен для человека. Об этом «Ленте.ру» рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Суть трудоголизма

«Трудоголизм — нездоровая, иногда даже навязчивая тяга к выполнению работы. Обязанности буквально сливаются с личностью, без реализации очередного проекта или пропуска смены человек как бы не существует, он постоянно ощущает незавершенность, пустоту. Все другие области — семья, друзья, кино и литература, спорт — теряют значимость, не могут удовлетворить. Главная причина этого явления кроется в невозможности разрешить психологические проблемы конструктивным путем. В итоге вырабатывается своеобразная компенсация в виде поглощенности службой», — отметил психолог.

В чем его опасность

По его словам, труд в этом случае представляет собой сверхценность, которая поглощает все остальные интересы. Кроме того, у человека возникают сложности с оценкой своего состояния, так как «изнутри» все в порядке.

Так как для него становится невозможным адекватно снять накопившееся напряжение, как следствие возникает сильнейшее эмоциональное выгорание, поделился психолог. По его словам, отмечается присутствие двух разных людей: энергичного и целеустремленного на рабочем месте и замкнутого, угрюмого дома. Кроме того, при трудоголизме наблюдается чрезмерность требований к себе, коллегам, а иногда и к членам семьи.

Причины трудоголизма

Причинами трудоголизма являются прежде всего психологические особенности. Бегство от ответственности за свою жизнь путем ухода с головой в какое-либо дело, попытки компенсировать плохие финансовые условия в детстве, перфекционизм как невротическая черта личности, на которую постоянно нанизываются все новые задачи Денис Хакимов психолог

Есть еще социальные и культурные факторы, влияющие на эту область. Так, по мнению Хакимова, авторитарное воспитание, холодное отношение к ребенку формирует потребность постоянно достигать успехов, чтобы доказать, иногда уже непонятно кому, свою значимость. Влияет и то, что переработки и полное подчинение себя организации со всеми вытекающими негативными последствиями иногда поощряются в обществе.

Как найти баланс

На долгой дистанции трудоголизм разрушает человека, в то время как здоровое, ответственное отношение к такой активности, наоборот, держит в физическом и ментальном тонусе, подчеркнул психолог.

Чтобы избежать негативных последствий, специалист посоветовал трудоголикам предпринять попытки разобраться в себе, ведь к погружению в работу с головой приводят травмы или конфликты.

«Мало кто может разглядеть за установкой на постоянные достижения и успехи проблему или призыв о помощи. Наоборот, иной раз окружающие благосклонно кивают и поддерживают такое начинание. Найдите силы и прислушайтесь к себе и близким: как они видят вас со стороны? Что вы сами думаете о ситуации? Очень полезным будет обратиться к психологу за компетентной поддержкой и формированием эффективного пути решения вопроса», — пояснил Хакимов.

Не менее важно, по его словам, разнообразить досуг, так как дисбаланс всегда губителен. Не стоит забывать о развлечениях и друзьях, простых радостях вроде прогулок или любимой музыки, новых интересных занятиях. «Для получения новых впечатлений развивайтесь, тем более что всегда можно найти курсы, кружки, открытые занятия или лекции на самые разные темы», — рекомендовал психолог.

По его словам, трудоголизм активно способствует эмоциональному выгоранию. Чтобы от него избавиться необходимо следить за собой: соблюдать режим сна и бодрствования, избегать алкоголя и курения, придерживаться здорового рациона, в меру сил заниматься спортом. Можно сходить на массаж или другую расслабляющую процедуру, посоветовал Хакимов. В случае, если имеют место какие-то специфические сложности, не стоит тянуть с обращением к специалисту, напомнил он.

«Проявляя внимание и чуткость к себе, можно не допустить попадания в ловушку, когда профессиональная активность, пусть и любимая, полностью растворяет личность. Она хоть и важная, но все-таки одна из частей разнообразной жизни», — подытожил психолог.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Анна Полестерова поделилась в разговоре с «Лентой.ру» советами, которые могут помочь избежать выгорания на работе.