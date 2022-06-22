Психолог дал советы при выгорании на работе

Психолог Полестерова посоветовала разработать систему приоритетов при выгорании на работе

Синдром эмоционального выгорания — это комбинация физического, эмоционального и когнитивного истощения, при котором человек перестает реагировать на психотравмирующие события, проявляет безразличие как к положительным событиям в жизни, так и к отрицательным, рассказала «Ленте.ру» специалист Московской службы психологической помощи населению Анна Полестерова. Она поделилась советами, которые могут помочь избежать выгорания на работе.

С одной стороны, по словам психолога, полное или частичное выключение эмоций выполняет защитную функцию и позволяет дозировать, экономно расходовать свои энергетические ресурсы, но, с другой стороны, такого рода «бесчувственность» может отрицательно сказываться на исполнении профессиональных обязанностей и качестве жизни в целом.

Важно понимать, что избежать той или иной степени выгорания работникам помогающих профессий в целом практически невозможно. Во взаимодействии с людьми нельзя все время быть внутренне закрытым или отстраненным. Потому, заботясь о других, нужно помнить и о себе. Для этого важно снизить вероятность развития синдрома эмоционального выгорания, то есть помнить как о способах профилактики, так и о восполнении своих ресурсов Анна Полестерова психолог

Жизнь — это не только работа

Восстановиться от выгорания на работе можно и самостоятельно, в первую очередь, для этого человеку необходим отдых и покой, поделилась психолог. В этом отношении будут полезны выезды на природу, прогулки с домашними животными, путешествия.

Также стоит отслеживать свои чувства и телесные сигналы. Специалист рекомендовала прояснять мотивации, цели и ожидания от любого контакта, так как именно в общение с окружающими мы вкладываем много душевных сил. Она также рекомендовала снизить количество общения с людьми, которые вызывают негативные эмоции.

После отдыха и восстановления душевного равновесия важно не допускать предельного эмоционального истощения, обратила внимание психолог: «Ищите поддержку близких, учитесь разделять ответственность, разработайте четкую систему приоритетов в своей деятельности. Определите краткосрочные и долгосрочные цели, которые будут служить ориентиром. Равномерно распределяйте свои нагрузки и переключайтесь с одного вида занятий на другой, избегайте ненужной конкуренции. Не забывайте, жизнь — это не только работа».

Не менее важно позаботиться о себе, укрепив здоровье и прeумножив внутренние ресурсы, убеждена Полестерова. Для этого нужно изменить свои неконструктивные модели поведения и отношение к стрессу, запланировать новые цели и задачи для самосовершенствования. Также следует освоить навыки саморегуляции — это могут быть любые дыхательные упражнения, медитация, аутогенная тренировка.

Чтобы вновь обрести ощущение безопасности, стоит сделать генеральную уборку или перестановку в квартире, создать уют и комфорт, так как именно домой мы возвращаемся после рабочего дня, чтобы отдохнуть и набраться сил, посоветовала психолог.

Полноценный сон как важная функция восстановления нервной системы, регулярное питание, которое должно быть не только полезным, но и доставлять вкусовое и эстетическое удовольствие, физическая активность, расслабляющие процедуры, пешие прогулки и гармония с природой, ежедневные ритуалы, которые помогут внести в жизнь ощущение стабильности, восстановят физические ресурсы Анна Полестерова психолог

Если чувствуете, что не справляетесь самостоятельно, за консультацией можно обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи, отметила психолог. Также круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи и чат психологической поддержки.

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