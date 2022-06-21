Психолог назвал способ понравиться работодателю на собеседовании

Психолог Джефф Комер: работодателю на собеседовании нужно задавать много вопросов

Психолог и кандидат наук Джефф Комер назвал способ понравиться потенциальному работодателю и снизить волнение на собеседовании. В статье для Psychology Today он объяснил, почему нужно задавать много вопросов интервьюеру.

Психолог отмечает, что собеседование — это всегда серьезный стресс, так как человеку надо доказать, что он достоин принадлежать к значимой для него группе людей (в данном случае, рабочему коллективу), а потребность в принадлежности к группе ряд психологов считает фундаментальной и эволюционно заложенной. Именно поэтому, по мнению Комера, отказ так сложно перенести: в далеком прошлом человек, которого отвергло племя или общество, был обречен.

Чтобы перестать испытывать нервное напряжение на интервью с потенциальными работодателями, он рекомендует применить некоторые психологические приемы. Они помогут начать спокойно воспринимать беседы с HR и не испытывать страх отказа.

Во-первых, психолог советует воспринимать собеседование, как двусторонний диалог, в котором собеседуемый, как и интервьюер, одинаково заинтересованы. «Вы берете интервью у интервьюеров так же, как и они у вас. Вы должны убедиться, что работа подходит вам как профессионалу, по ценностям компании и как человеку», — отметил Комер. Он советует помнить, что «собеседование не должно быть похоже на расстрел» и работодателю нужно задавать все интересующие вопросы, чтобы убедиться, подходит ли эта компания для работы в ней.

Во-вторых, по мнению эксперта, нужно осознать, что стресс на собеседовании эволюционно-психологически обусловлен, поскольку человека буквально принимают в «новый клан». Поэтому, чтобы убедить работодателя, что человек вписывается в коллектив, нужно продемонстрировать схожесть собственных ценностей с корпоративными. При этом Комер предупреждает, что не стоит изображать из себя другого человека, чтобы произвести впечатление, поскольку это только повысит уровень стресса.

В-третьих, психолог рекомендует проработать страх быть отвергнутым. «Конечно, мы не всегда получаем ту работу, на которую проходили собеседование. Это случалось со всеми нами, включая меня!» — иронично отметил он. Он рекомендует не воспринимать отказ на личный счет, поскольку это всегда связано с субъективным мнением интервьюера. «Учитесь на собеседованиях, отправляйте благодарственные письма интервьюерам и с любопытством и волнением сосредоточьтесь на будущих интервью», — посоветовал он.

В-четвертых, Комер предложил перехватить инициативу с самого начала и спросить работодателя, что именно ему понравилось в резюме. Так, по его словам, можно убить сразу нескольких зайцев: успокоиться, испытав чувство контроля над происходящим, продемонстрировать свою проактивность и начать обсуждение со своих плюсов, а не минусов.

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