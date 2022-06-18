Психолог назвала россиянам способ преодолеть нежелание работать

Психолог Панфилова посоветовала в рутинной работе найти интересные моменты

Семейный психолог Наталья Панфилова назвала россиянам способ преодолеть нежелание работать и выполнять рутинные задачи. О том, что нужно делать, чтобы рабочая неделя проходила легко и в удовольствие, она рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Психолог отмечает, что при выполнении рабочих задач не нужно себя заставлять, поскольку это вызовет только внутреннее сопротивление, а вовсе не мотивирует на работу. «Один из парадоксальных способов — перестать себя заставлять. Чем больше ты себя заставляешь, тем больше внутренних сопротивлений и не хочется работать», — иронично отметила она.

Чтобы рабочая неделя проходила быстро и с удовольствием, Панфилова советует найти в привычных задачах интересные моменты: «Надо найти интересные моменты в работе, конкретную цель. В таком случае и время на работе быстро пролетает».

При этом психолог сообщила, что рабочую неделю будет пережить еще легче, если у человека есть интересные планы на выходные. «Когда у вас не просто день, когда вы отсыпаетесь, это маленький праздник. Вы встречаетесь с друзьями, едете в гости, приглашаете к себе в гости, идете на шашлыки», — заявила она.

Для мотивации эксперт также советует чаще вспоминать, что «сейчас с работой напряженка» и это главное средство, которое дает человеку определенную степень свободы. «Можно составить список того, что человек не сможет себе позволить, если он лишится этой работы. Этот список можно повесить на видном месте, чтобы видеть и помнить», — посоветовала она.

Ранее психолог назвала простые способы противостоять стрессу. Она порекомендовала научиться воспринимать негативный опыт, как средство для развития.