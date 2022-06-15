Психолог назвала простые способы противостоять стрессу

Психолог Элис Бойс: катастрофы случаются куда реже, чем неприятные, но решаемые проблемы

Психолог и кандидат наук Элис Бойс назвала эффективный способ противостоять стрессу. В статье для Psychology Today она объяснила, как воспринимать тревожные события, чтобы не нарушить внутреннюю гармонию.

Психолог отмечает, что стрессовые события часто случаются неожиданно, могут поставить человека в тупик, а также провоцируют появление чувства тревожности и беспокойства. Чтобы не позволять стрессу «выбивать из колеи», Бойс дала несколько простых и полезных рекомендаций для сохранения внутреннего спокойствия.

Во-первых, она советует проявлять к себе сострадание, особенно если волнующая ситуация не может быть разрешена сразу, а также не преувеличивать масштаб проблемы: катастрофы, по ее словам, случаются куда реже, чем неприятные, но решаемые проблемы. Во-вторых, Бойс рекомендует не оценивать проблемный опыт негативно, а воспринимать его как важный урок на жизненном пути. «Наш опыт такой, какой он есть. В некотором смысле он не является хорошим или плохим по своей сути, даже если мы определяем его так. Иногда через "плохой" опыт мы узнаем что-то о себе, укрепляем отношения или усваиваем ключевой навык или урок, который служит реализации наших целей», — объяснила она.

Кроме того, психолог отметила, что в трудных ситуациях у многих людей включается «суеверное мышление», из-за которого они объясняют проблемы наказанием от вселенной, бога или кармы. «Исправьте это искажение мысли, если вы его уловили», — призвала Бойс и посоветовала всегда разумно подходить к проблемным ситуациям. Она заключила, что можно волноваться о сотне вещей, и в итоге случится сто первая, поэтому стоит относиться к жизни проще. А чтобы было легче сохранить душевное равновесие, Бойс рекомендует каждый день делать небольшие, но добрые дела для других: почитать ребенку, поддержать коллегу, позвонить другу.

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