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Россиянам назвали способ бороться со страхом за будущее

Психолог Федотова: корни тревоги за будущее произрастают из отношений детей и родителей

Фото: Elisa Ventur / Unsplash

Психолог Анна Федотова объяснила россиянам, почему возникают страх и беспокойство за будущее, а также назвала способы бороться с ними. Ее слова передает издание «Вечерняя Москва».

Специалистка сказала, что подобному тревожному состоянию подвержены многие мужчины и женщины, особенно проживающие в мегаполисах с традиционно высоким ритмом жизни. По мнению Федотовой, в период экономических и геополитических кризисов беспокойство за будущее вполне оправдано. Однако, подчеркнула она, при отсутствии внешних предпосылок для нестабильности неуверенность в завтрашнем дне ненормальна и может быть тревожным сигналом, что человеку нужна профессиональная помощь.

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Чтобы избавиться от страха за будущее, Федотова призвала понять причины его появления. Психолог уточнила, что корни такого типа тревоги произрастают из отношений детей и родителей. По ее словам, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне, человеку нужна внутренняя опора, которая базируется на уверенности в себе и в том, что о нем позаботятся в критической ситуации.

Однако внутреннюю опору невозможно выстроить, если в детстве ребенку недодали любви или он видел, что родители постоянно тревожатся или конфликтуют, пояснила Федотова. Она делает вывод, что из-за этого во взрослом возрасте, оказавшись в сложной ситуации, человек подсознательно не может поверить, что может справиться с ней сам, и потому пытается найти помощь извне, и, как следствие, у него возникает страх за будущее.

Федотова добавила, что избавиться от повышенной тревожности за будущее можно, но самостоятельно это сделать очень сложно — нужна помощь психолога. Во время терапии специалист подскажет человеку способы, которые помогут ему выстроить внутреннюю опору, осознать собственную самоценность, полюбить и принять себя со всеми страхами и уязвимостями, подытожила специалистка.

Ранее врач-терапевт Виктор Борисов поделился проверенными способами избавиться от упадка сил. По его словам, восстановить уровень энергии помогут интервальное голодание и восполнение дефицита полезных веществ, в частности витаминов К1, К2 и D3.

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Наталья Обрядина
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