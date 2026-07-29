Узбекистан нашел способ сохранить переводы через «Золотую корону»

В Узбекистане анонсировали смену оператора для работы с «Золотой короной»

В Узбекистане нашли способ сохранить переводы через «Золотую корону», которых коснулись санкции Евросоюза. По словам главы департамента валютного регулирования и надзора Центробанка республики Отабека Тожиддинова, банки страны совместно с российским сервисом (ограничения ввели против его банка-корреспондента) сейчас работают над переходом на нового технического оператора. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает «Интерфакс».

«Узбекистан не намерен подпадать под вторичное влияние этих санкций», — сказал в связи с этим Тожиддинов. Он уточнил, что соответствующая работа ведется вместе с находящимся сейчас в Ташкенте руководством платежной системы, и успешно завершить ее планируется уже на следующей неделе.

Евросоюз 23 июля включил в 21-й пакет санкций 94 российских и 4 иностранных банка. Среди прочих под ограничения попал и РНКО «Платежный центр», являющийся оператором и расчетным центром платежной системы «Золотой короны».

После этого переводы сервиса были ограничены по ряду направлений, в числе которых называли Грузию, Казахстан и Азербайджан.